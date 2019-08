In der Sächsischen Schweiz entstehen zwei neue Episoden der Fernsehfilmreihe "Der Ranger - Paradies Heimat". Wie die neue deutsche Filmgesellschaft ndF mitteilte, stehen dabei wieder der Nationalpark-Ranger Jonas Waldek, gespielt von Philipp Danne, und seine Familie im Mittelpunkt des Geschehens. Am Mittwoch hat die Filmcrew in Stadt Wehlen gedreht.