Diebe stehlen massenhaft Eis am Stiel aus Kiosk in Bad Gottleuba

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag Speiseeis aus einer Eistruhe an der Königstraße in Bad Gottleuba gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter das Schloss einer vor einem Kiosk stehenden Kühltruhe auf und klauten rund 200 Eistüten und Eis am Stiel im Wert von 350 Euro. Der Schaden an der Truhe beträgt nach Polizeiangaben 50 Euro.