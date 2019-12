Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Altenberger Ortsteil Rehefeld-Zaunhaus sind eine Waffe und diverse Munition gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah die Tat bereits am Donnerstag. Die unbekannten Täter sollen sich zunächst den Zweitschlüssel aus einer Garage beschafft haben. Im Haus durchsuchten sie nach Polizeiangaben mehrere Räume. Dabei fanden sie in einem Schreibtisch im Jagdzimmer die Schlüssel für einen Waffenschrank.