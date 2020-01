Bei den Männern gab es ebenfalls einen dreifachen deutschen Erfolg. Johannes Lochner sicherte sich mit dem Weltcup-Rennen am Sonnabend im Viererbob gleichzeitig den Europameisterschaftstitel. Er bezwang damit Doppel-Olympiasieger und -Weltmeister Francesco Friedrich vom BSC Oberbärenburg, der tags zuvor das Rennen in der Königsklasse gewann. Nico Walther vom BSC Sachsen Oberbärenburg komplettierte den deutschen Dreifach-Erfolg. "Es war trotz des Mistwetters hier ein perfekter Tag für uns", meinte Lochner, der sich mit einem sauberen Lauf noch an Friedrich vorbeischob.



Der am Freitag siegreiche Friedrich haderte ebenfalls mit den schlechten Sichtverhältnissen. "Es war nicht einfach, gestern war uns im zweiten Lauf eine perfekte Fuhre gelungen, heute war Hansi einfach besser", meinte Friedrich, der diesmal statt mit einem FES- einen Wallner-Schlitten fuhr. Erneut hatte er den Viererbob-EM-Titel verpasst. Nach vier EM-Siegen im Zweierbob ist das der einzige Titel, der in seiner umfangreichen Sammlung noch fehlt. "Da liegt vielleicht ein kleiner Fluch drauf", sagte der 29 Jahre alte Ausnahmepilot augenzwinkernd.