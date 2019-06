Wieder Verdacht auf Noroviren in Sebnitz

Im Kinder- und Erholungszentrum KIEZ in Sebnitz gibt es erneut einen Verdacht auf Norovirus-Erkrankungen. Bei rund einem Dutzend Kinder sind jetzt diese Symptome wie Kopfschmerzen und Erbrechen aufgetreten. Die gut 350 Kinder und Lehrer, die in dieser Woche auf Klassenfahrten in dem Freizeitzentrum zu Gast waren, sind inzwischen abgereist. Das bestätigte Nicole Kurtze vom KIEZ auf Nachfrage von MDR Sachsen.