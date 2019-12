Der Weihnachtsmarkt in Neustadt in Sachsen ist am Sonnabend wegen Gasgeruchs in einer benachbarten Bankfiliale geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden sicherheitshalber auch drei angrenzende Wohnhäuser evakuiert. Zunächst hatte eine Person den Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese bestätigte den Verdacht und leitete die Evakuierung ein. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach der Schließung des Weihnachtsmarktes.