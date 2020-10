In den Glashütter Ortsteilen Dittersdorf und Johnsbach hat am Freitag der Bau von Wasserleitungen durch den Wasserversorger Weißeritzgruppe begonnen. Bis Ende des Jahres 2021 sollen die Bauarbeiten beendet und die beiden Brunnendörfer damit an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen sein. Zuvor hatten mindestens 80 Prozent der Eigentümerinnen und Eigentümer einen Vertrag mit dem kommunalen Wasserversorger unterschrieben. Im Anschluss an diese Einigung hat die Weißeritzgruppe Fördergelder aus dem Sonderprogramm für Investitionen in die öffentliche Trinkwasserinfrastruktur des Freistaates Sachsen beantragt.