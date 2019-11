Um die Gefahr von Felsstürzen zu erfassen, haben Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg die Handy-App „Georisk" entwickelt. Damit können Felsstürze zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz gemeldet werden. Nach dem Öffnen der App können ein Foto sowie Angaben zum Standort und zum Fund gemacht werden. "Wir versprechen uns davon, in Zukunft mehr Informationen über Felsstürze in der Fläche zu bekommen", sagt Geologe Jörn Wichert von der Bergakademie. Bis Ende des Jahres soll die App für alle verfügbar sein.