Der Automobilzulieferer Veritas Sachsen in Neustadt ist zahlungsunfähig. Wie die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie am Montag mitteilte, hatte der Mutterkonzern Veritas AG bereits in der Vorwoche beim Amtsgericht im hessischen Hanau einen Insolvenzantrag für die gesamte Unternehmensgruppe gestellt. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter wurde eingesetzt.

Nach Gewerkschaftsangaben liefen die Geschäfte bei Veritas schon in den beiden Vorjahren schlecht, liefen die Geschäfte der beiden Werke in Neustadt schon in den Vorjahren schlecht. Durch die Corona-Krise sei nun auch der Einstieg eines Investors geplatzt. Dieser wollte große Teile der Produktion ins Ausland verlagern und allein in Neustadt 40 Jobs streichen. Nun soll der Insolvenzverwalter einen neuen Investor finden.