Das Bezirksgericht Usti nad Labem hat das Insolvenzverfahren gegen die Klinik in Rumburk eröffnet. Das melden tschechische Medien. Die Klinik hatte im Juli Zahlungsunfähigkeit angemeldet, nachdem sich die Stadt geweigert hatte, rund zwei Millionen Euro Schulden aus dem Vorjahr zu übernehmen. Das Krankenhaus Rumburk versorgt rund 55.000 Einwohner in Nordböhmen. Derzeit laufen auch Gespräche mit Sachsen, um neben Akutfällen auch tschechische Patienten im Regelbetrieb in den Krankenhäusern Sebnitz und Ebersbach-Neugersdorf behandeln zu können.