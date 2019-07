Ein 71-jähriger Kletterer ist am Mittwochnachmittag in der Sächsischen Schweiz abgestürzt. Nach Angaben der Bergwacht fiel er am Kletterfelsen "Kleine Hunskirche" bei Papstdorf acht bis zehn Meter in die Tiefe. Der Mann kletterte den Alten Weg und war als Vorsteiger einer Klettergruppe unterwegs, als er trotz einer selbst gelegten Sicherung plötzlich nach unten fiel und auf einem Felsen aufschlug. Der Rettungsdienst des DRK Bad Schandau sowie die Kameraden der Bergwacht von Bad Schandau, Sebnitz und Pirna eilten zur Unglücksstelle. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort, wurde der 71-Jährige per Hubschrauber ins Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt zur weiteren Behandlung gebracht.