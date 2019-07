In der Klinik in Sebnitz werden seit Kurzem auch tschechische Patienten versorgt. Hintergrund ist die Insolvenz eines Krankenhauses im tschechischen Rumburk. Die Asklepios-Klinik hatte daraufhin angeboten, sofort 20 Patienten aufzunehmen und andere zu behandeln. Auch in Ebersbach-Neugersdorf werden Patienten aus dem Nachbarland derzeit medizinisch betreut. Das teilte das Klinikum Oberlausitzer Bergland auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.