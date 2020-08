Vor dem Großbrand im Strohlager einer Milchviehanlage in Ruppendorf in der Gemeinde Klingenberg mussten Kühe gerettet werden.

Vor dem Großbrand im Strohlager einer Milchviehanlage in Ruppendorf in der Gemeinde Klingenberg mussten Kühe gerettet werden. Bildrechte: Roland Halkasch

Das Strohlager einer Milchviehanlage ist am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge in Brand geraten. Das Feuer ist nach Angaben eines Reporters gegen 14.30 Uhr ausgebrochen und hatte sich rasend schnell zu einem Großbrand ausgebreitet. Die Kühe konnten den Angaben zufolge noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.