Die Finanzierung der Deutschen Lithium GmbH, die in Zinnwald den gleichnamigen Rohstoff abbauen will, ist laut einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" gesichert. Die beiden Eigentümer des Unternehmens hätten sich verständigt, so das Blatt. Bei den Eigentümern handelt es sich um den Konzern Solarworld und das kanadische Bergbau-Unternehmen Bacanora.



Die Bergbaufirma soll zugesichert haben, in den nächsten Jahren 1,35 Millionen Euro zu zahlen, damit das Projekt in Zinnwald vorangetrieben werden kann. Derzeit läuft die Planung für ein Bergwerk.



Lithium wird insbesondere für Batterien benötigt