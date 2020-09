Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Katastrophenschutz proben in Sebnitz noch bis in den Nachmittag hinein den Ernstfall. Den Angaben zufolge wird in einem leerstehenden Tagungsgebäude auf der Endlerkuppe ein Messerangriff auf Menschen simuliert. Geübt werde, die lebensgefährliche Situation zu entschärfen. Deshalb seien Einsatzfahrzeuge teils mit Blaulicht und Sirene in der Region unterwegs. Zudem seien bewaffnete Polizisten mit schwerer Schutzausrüstung und Langwaffen im Einsatz. Eine reale Gefahr bestehe nicht, betonte der Polizeisprecher. Zeitweise könne es durch die Einsatzhandlungen zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.