In einem Waldstück bei Karsdorf in der Dippoldiswalder Heide wird am Donnerstag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Wie die Polizeidirektion Dresden bekannt gab, wird deshalb das Gebiet rund um die Wolfssäule von 10 bis 12 Uhr gesperrt. Auswirkungen auf den Straßenverkehr soll die Sprengung aber nicht haben.