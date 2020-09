Der erste Eindruck vom Yoga-Raum: eher unerotisch-nüchtern. Der Saal ist eher für Tagungen oder Tanzveranstaltungen geeignet. Im Kreis und mit Abstand liegen knapp ein Dutzend Gymnastikmatten. Darauf sitzen mehrere Männer und eine Frau. Allesamt splitterfasernackt. Trainerin Elke Lechner, im Eva-Kostüm, stimmt die Kursteilnehmer mit Atemübungen ein: "Zum Ausatmen macht ihr den Rücken ganz rund, zieht dabei schön fest den Bauch ein. Mit dem Einatmen kommt ihr in den Hohlrücken, hebt dabei den Kopf an, soweit es angenehm ist."

Dann geht es richtig los. Die Übungen sind äußerst schweißtreibend. Keine Chance, sich an den Körpern der anderen zu erfreuen. Dabei hatten einige Männer durchaus Befürchtungen, erzählt Elke Lechner. Sie waren unsicher und äußerten die Sorge: "Was ist, wenn ich eine Erektion bekomme? Ich habe zu Ihnen gesagt, wenn es passiert, dann passiert es. Aber es passiert eigentlich zu 90 Prozent nicht."

Weiter im Programm. Jetzt sollen die Kursteilnehmer das linke Bein um das rechte Bein winden. In dieser Stellung sich bücken, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Es macht Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Erotische Gedanken kommen da gar nicht erst auf, meint auch Berthold, einer der Kursteilnehmer: "Wir sind so in der Übung drin, mit den ganzen Energien und so weiter, da kommt man gar nicht auf andere Gedanken."