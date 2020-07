Im Nationalpark Sächsische Schweiz hat sich ein neues Seeadlerpaar angesiedelt. Nach Angaben von Uwe Borrmeister vom Staatsbestrieb Sachsenforst hat das Paar in diesem Frühjahr zwei Jungvögel groß gezogen. Damit konnte der zweite Brutplatz im Landeswald nachgewiesen werden.

"Diese große Raubvogelart ist auch eine unserer Zielarten der Naturschutz-Praxis und die erfolgreiche Brut bestätigt uns in unseren Bemühungen", so Borrmeister.

In Sachsen sei der Seeadlerbestand in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Derzeit gebe es etwa 70 bis 80 Brutpaare im Freistaat. Die meisten davon leben in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und den Königsbrück-Ruhlander Heiden.