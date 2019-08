Die Planwagentour des Dresdner Theaters Spielbrett hat einen Rekord eingefahren. Mit knapp 1.000 Zuschauern lockte das Ensemble nach eigenen Angaben in diesem Sommer so viele Besucher wie noch nie an. Bei acht Vorstellungen im Osterzgebirge spielten die 25 Akteure jeweils 100 Minuten lang William Shakespeare. Zu sehen war das Stück "Kaufmann", das im Original "Der Kaufmann von Venedig" heißt . Es war bereits die 33. Tour dieser Art.