Die Polizei hat am Sonnabend einen rechten Liederabend in der Sächsischen Schweiz beendet. Beamte stellten nach einem Hinweis in einer Scheune im Gohrischer Ortsteil Kleinhennersdorf 33 Personen fest, die rechte Parolen skandierten und laut rechte Musik hörten. Sie nahmen die Personalien auf und erteilten Platzverweise gegen die 25 bis 56 Jahre alten Frauen und Männer. Zudem leitete der Staatschutz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Insgesamt waren 46 Beamte der Polizeidirektion Dresden, der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei im Einsatz.