In der Sächsischen Schweiz ist eine Cannabis-Plantage ausgehoben worden. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, sind bei einer Kontrolle am Mittwoch in Dürröhrsdorf-Dittersbach 27 Pflanzen sichergestellt worden. Sie wurden neben einer Scheune gezogen und waren bis zu knapp zwei Meter groß. Gegen den 29-Jährigen Besitzer werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.