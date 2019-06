Zoll schnappt Heroinschmuggler auf A17

Bei einer Kontrolle auf der A17 haben Zollfahnder Heroinschmuggler festgenommen. Die beiden Insassen hatten 70 Kilo des Rauschgifts dabei, das auf dem Schwarzmarkt laut Polizei mindestens drei Millionen Euro wert sein soll. Die Männer kamen in Untersuchungshaft.

Die Männer mit mongolischer Staatsbürgerschaft kamen am Montag aus Tschechien mit einem Auto, das ein Diplomatenkennzeichen trug. Laut Hauptzollamt verweigerten sie die Überprüfung des Fahrzeuges und beriefen sich auf ihren diplomatischen Status. Daraufhin kontaktierten die Zollbeamten das Auswärtige Amt in Berlin. Dort stellte sich heraus, dass keine Immunität vorlag, weil die beiden Männer keine Diplomaten waren und für ihr Auto auch keine Akkreditierung in Deutschland vorlag.