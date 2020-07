Am Unfallauto sind die Aufprallspuren der beiden Fußgänger auf der Seite zu erkennen (Archivbild). Bildrechte: Marko Förster

Vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde ist am Mittwoch ein 55 Jahre alter Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Das Schöffengericht verurteilte Matthias Z. zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Damit waren die Schöffen ein halbes Jahr unter dem Strafmaß geblieben, das der Staatsanwalt verlangt hatte. Rechtsmittel gegen das Urteil sind noch möglich. Der Mann hatte am Abend des 12. Oktober 2019 in der Nähe von Dippoldiswalde stark alkoholisiert ein Ehepaar angefahren. Dabei wurde die Frau auf die Motorhaube geschleudert und erlitt schwere Schädelverletzungen. Anwohner hatten noch versucht erste Hilfe zu leisten. Aber die 57 Jahre alte Frau starb an der Unfallstelle. Auch der Ehemann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Betrunken in Schlangenlinien gefahren

Eine Ersthelferin und Zeugin berichtete im Gerichtssaal, dass der Unfallverursacher Schlangenlinien gefahren und betrunken gewesen war. Das war auch der Polizei in der Oktobernacht aufgefallen. Im Polizeibericht vermerkte sie später einen Atemalkoholwert bei Matthias Z. von 1,92 Promille. Er hatte das Ehepaar, das am Straßenrand im Dunkeln lief, weil kein Fußweg vorhanden war, übersehen - obwohl das Unfallopfer an dem Abend eine leuchtend gelbe Jacke getragen hatte.