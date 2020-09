Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist inzwischen bei Besuchern so beliebt, dass er an seine Belastungsgrenze kommt. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, zählte man Ende der 1990er Jahre rund zwei Millionen Gäste, für 2019 liegt die Schätzung bei rund 3,5 Millionen. "Das stellt besondere Anforderungen an die Besucherlenkung und das Management" sagte Parksprecher Hanspeter Mayr.