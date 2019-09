Das sind vier denkmalgeschützte Gebäude, als Ensemble: Ein Stall, eine Scheune und zwei Wohngebäude. Es sind zwei Familien, die noch drinne wohnen, in den Wohngebäuden, aber das ist auch alles, was an Nutzung da ist. Und wir wollen eben nicht, dass dieses Zentrum verfällt, sondern dass wir eine gemeinsame Nutzung finden mit der Einwohnerschaft. Da waren die ersten Gedanken, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Und da überlegen wir gerade, wie das in diesem Areal Platz finden kann.