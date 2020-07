Das Schoss Kuckuckstein in Liebstadt in Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kann weiter saniert werden. Wie die Natur-Romantik GmbH als Eigentümer des Schlosses am Montag mitteilte, wurde für die Sanierung ein Fördermittelbescheid über 400.000 Euro übergeben. Mit dem Geld können die vom Absturz bedrohten Burgmauern gesichert und instandgesetzt werden. Die Fördermittel stammen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates Sachsen.