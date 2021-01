Der Schmuggel mit Hundewelpen an der sächsisch-tschechischen Grenze hat deutlich zugenommen. Im Vorjahr wurden 49 Hundewelpen sichergestellt, für die es keine korrekten Papiere gegeben hatte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. "Die Anzahl hat sich in etwa verdoppelt. In den Jahren zuvor waren es immer 20 bis 30 Tiere gewesen", sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf Anfrage. Seit Jahresbeginn wurden bereits sechs Welpen sichergestellt.