Die Verwaltung des Nationalparks Sächsische Schweiz warnt vor extremer Baumbruchgefahr im Elbsandsteingebirge. Ihren Angaben zufolge sind wegen der starken Schneelasten viele Bäume umgestürzt oder Äste abgebrochen. Etliche Wege seien derzeit wegen zahlreicher querliegender Fichtenstämme nicht mehr begehbar, heißt es in der am Sonnabend im Internet veröffentlichten Warnung.

Mehrere Waldwege und kleine Straßen mussten demnach gesperrt werden. Darunter ist auch der nördliche Teil des Großen Zschand – ein rund sechs Kilometer langes Trockental, in dem nur bei feuchter Witterung und nach der Schneeschmelze kleine Wasserläufe entstehen. Der nördliche Teil ist ein schmaler Canyon, an dessen steilen Felswänden, auf Vorsprüngen und in Klüften, viele Fichten wachsen. Fast alle von ihnen sind jedoch laut Parkverwaltung infolge der Trockenheit der vergangenen Jahre abgestorben. Die Schneelasten sorgen demnach nun für so viele Baumstürze, dass die Sicherheit auf der Versorgungsstraße zum Zeughaus nicht mehr gewährleistet werden kann.