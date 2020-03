Gemeinsam mit Christopher Grotheer holte Jaqueline Lölling am Sonntag in Altenberg WM-Gold im Mixed Team.

Auch am dritten Wettkampftag haben die deutschen Skeleton-Piloten bei den Weltmeisterschaften in Altenberg wieder WM-Gold geholt. Bei der Premiere des Mixed-Team-Wettbewerbs holten am Sonntag Jacqueline Lölling und Alexander Gassner den dritten WM-Titel für Deutschland. Mit einer Gesamtlaufzeit von 1:55,39 Minuten verwies das deutsche Duo mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung die Kanadier auf den zweiten Platz. Die Bronzemedaille ging an das italienische Team. Die beiden Einzelweltmeister Tina Hermann und Christopher Grotheer belegten den fünften Rang mit einem Rückstand von 0,69 Sekunden.