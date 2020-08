Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen hat darauf hingewiesen, dass die Ufer und der Stauraum der Talsperre Lehnmühle nicht betreten werden dürfen. "Die Bereiche liegen in der Trinkwasserschutzzone 1 und genießen auch bei einem geringen Stauspiegel besonderen Schutz", sagte Sprecherin Katrin Schöne. In den vergangenen Wochen wurden Wassermengen der Lehnmühle an die Talsperre Klingenberg abgegeben. Wegen der anhaltenden Trockenheit in den den vergangenen Monaten ist der Wasserspiegel ebenfalls zurückgegangen. Dadurch sind wieder Reste eines alten Dorfes und einer Brücke im Schlamm aufgetaucht.