Ein offenbar betrunkener Autofahrer übersah ein am Fahrbahnrand laufendes Ehepaar. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Bildrechte: Marko Förster

Bei einem Autounfall in Reichstädt in der Nähe von Dippoldiswalde ist am Sonntagmorgen eine Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurde die Fußgängerin von einem Pkw angefahren und gegen die Windschutzscheibe geschleudert.