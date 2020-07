Die Polizei sucht einen Mann, der in Bad Schandau versucht hatte, eine Bank zu überfallen. Der Täter hatte dort am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in einer Sparkassenfiliale an der Dresdner Straße einer Mitarbeiterin wortlos einen Zettel vorgelegt. Wie die die Polizei mitteilte, habe auf dem Papier gestanden, er werde eine Bombe zünden.