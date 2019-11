Der Uhrenhersteller Nomos aus Glashütte unterstützt erneut die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen". Das Unternehmen teilte mit, dazu sei eine Armbanduhr in einer limitierten Auflage von 250 Stück entwickelt worden. Pro verkaufter Uhr würden 250 Euro an die Hilfsorganisation gehen. Mit 250 Euro können den Angaben zufolge in Afrika 1.479 Kinder gegen Malaria geimpft werden oder zehn Narkosen für Operationen finanziert werden. "Ärzte ohne Grenzen" ist weltweit aktiv und erhielt 1999 den Friedensnobelpreis.