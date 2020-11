Die Polizei hielt am Donnerstagabend den Unfallschaden nach dem Tierzusammenstoß fest.

Die Polizei hielt am Donnerstagabend den Unfallschaden nach dem Tierzusammenstoß fest.

Die Polizei hielt am Donnerstagabend den Unfallschaden nach dem Tierzusammenstoß fest. Bildrechte: Roland Halkasch

Auf der Kreisstraße zwischen Borlas und Höckendorf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein Auto mit einem Pferd kollidiert. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr. Offenbar war das entlaufene Pferd auf die Straße gerannt und dann gegen den Skoda gestoßen. Das Tier prallte in die Frontscheibe und wurde dann offenbar über das Auto geschleudert.

Die Autofahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Besitzer konnte sein verletztes Pferd einfangen und zurück in den Stall bringen, wo es vom Tierarzt behandelt werden musste. Am Unfallauto entstand Totalschaden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt, wie es zum Zusammenstoß kommen konnte.