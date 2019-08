Bei Friedrichswalde-Ottendorf in der Sächsischen Schweiz hat es am Sonnabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 84-jähriger Autofahrer gegen 14:20 Uhr von Friedrichswalde kommend nach links auf die S170 Richtung Liebstadt abbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 31-jährigen Autofahrerin auf der Gegenrichtung. Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Die 31-Jährige musste per Rettungshubschrauber ins Dresdner Uniklinikum gebracht werden. Der 84-jährige Fahrer kam ebenfalls in die Uniklinik, allerdings mit dem Krankenwagen.