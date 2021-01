In Wilschdorf bei Stolpen ist ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in den Hofeteich gefahren. Das Auto war nach Reporterangaben am frühen Montagabend unter schwierigen Wetterverhältnissen auf der Hermsdorfer Allee unterwegs. An der Kreuzung zur Dresdner Straße rutschte der Wagen in den Hofeteich. Zu seinem Glück ist das Teichwasser vor kurzem abgelassen worden.