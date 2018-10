Ein 25 Jahre alter Tourist aus der Ukraine ist am Sonntagnachmittag in der Sächsischen Schweiz abgestürzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall unterhalb der Basteibrücke. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann über eine Wegbegrenzung geklettert sein. Anschließend hat er den Halt verloren und ist in die Tiefe gestürzt. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Warum der junge Mann die Absperrung überstieg ist unklar. "Es ist alles möglich: Selfie, Wagemut, Aussicht-Genießen oder auch Notdurft", sagte ein Polizeisprecher.