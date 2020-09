Zahlreiche Unwetter sorgten wie hier in Bannewitz für überschwemmte Straßen.

Zahlreiche Unwetter sorgten wie hier in Bannewitz für überschwemmte Straßen. Bildrechte: Roland Halkasch

Zahlreiche Gewitter und starker Regen haben am Mittwochnachmittag in Sachsen für diverse Feuerwehreinsätze gesorgt. Schlamm und Wassermassen sorgten nach Reporterangaben für Überflutungen im Gebergrund bei Goppeln und Bannewitz. Der Schlamm war dort von den Feldern in die Ortschaften gelaufen. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Straßen wieder befahrbar zu machen.