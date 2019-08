Der Hochwasserschutz an der Talsperre Malter bei Dippoldiswalde wird weiter verbessert. Wie das sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft mitteilte, beginnen am Montag die Arbeiten zur Erweiterung der Hochwasserentlastungsanlage. Der Freistaat investiere rund 21 Millionen Euro. Die Talsperre wird bereits seit vier Jahren bei laufendem Betrieb saniert. Nachdem die Bauarbeiten an der Mauerkrone und ein neuer Abflusspegel unterhalb der Talsperre fertiggestellt wurden, gehe es nun mit der Hochwasserentlastung an die größte Baumaßnahme. Die über hundert Jahre alte Talsperre Malter staut fast neun Millionen Kubikmeter Wasser der Roten Weißeritz.