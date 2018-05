In einem Waldstück beim Kurort Rathen ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Nach Reporterangaben steht seit 14 Uhr auf einer 100 mal 200 Meter großen Fläche der Waldboden in Flammen. Feuerwehren aus Rathen, Porschendorf, Bad Schandau und Wehlen versuchen, das Feuer zu löschen. Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze besteht im Nationalpark Sächsische Schweiz erhöhte Waldbrandgefahr.