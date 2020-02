Nur weil dieser Winter mit Schnee und Eiszapfen geizt, muss der Winterspaß in den Ferien nicht ausfallen. Ab 20. Februar können Wintersportfans die internationale Bob- und Skeleton-Elite in Altenberg im Osterzgebirge anfeuern. Athleten aus 25 Nationen werden den Eiskanal herunter rasen und in den Wettkämpfen um sechs Weltmeistertitel kämpfen. Wenn das kein Grund zum Jubeln ist? Auch die Trainingsrunden zwei Tage zuvor kann man sich ansehen. Und wer auch selber rodeln möchte, sollte sich vorher über die tagesaktuellen Schneehöhen in Altenberg informieren, seinen Schlitten mitnehmen und die Strecken um Altenberg nutzen - wenn man schon mal da ist.