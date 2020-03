Am Montag ist die Feuerwehr in Freital zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Aus der Dachgeschosswohnung schlugen Flammen, dicker Qualm stieg auf. Die Bewohner hatten sich nach Angaben der Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht. Drei Menschen aus dem Mehrfamilienhaus mussten jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die ausbebrannte Wohnung und weitere Wohnungen der oberen Etagen sind derzeit nicht nutzbar. Die Poststraße in Freital war wegen der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.