Francesco Friedrich hat beim Weltcup in St. Moritz seinen neunten Saisonsieg im Zweierbob geholt. Der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg legte am Sonnabend auf der Natureisbahn im Engadin mit Anschieber Alexander Schüller vom SV Halle jeweils Start- und Laufbestzeiten hin. Damit verwies der Doppel-Olympiasieger aus Sachsen den Stuttgarter Johannes Lochner mit Anschieber Candy Bauer auf Platz zwei - die beiden hatten fast eine halbe Sekunde Rückstand. Lochner hatte Friedrich in diesem Winter nur einmal geschlagen. Dritter wurde in St. Moritz der Kanadier Justin Kripps mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Friedrich.