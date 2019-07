In Dresden und Umgebung wird gerade ein neuer "Tatort" gedreht. Der inzwischen 9. Dresdner Fall trägt den Titel "Die Zeit ist gekommen". Am 30. Juli war das Filmteam im Grünen rund um das Jagdschloss in Moritzburg unterwegs und MDR SACHSEN hat bei den Dreharbeiten zugeschaut. Wie anstrengend der Dreh bei dem aktuellen Wetter war, verriet Schauspieler Martin Brambach: