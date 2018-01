Dresden Vater soll kleine Tochter getötet haben

Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden ermitteln zum mutmaßlich gewaltsamen Tod eines drei Jahre alten Mädchens. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, steht der 35 Jahre alte Vater des Kindes unter Tatverdacht.

Den Angaben zufolge hatte der von der Familie getrennt lebende Mann seine Tochter nach dem Wochenendbesuch nicht wie vereinbart am Sonntag zur Mutter zurückgebracht. Diese alarmierte am Abend die Polizei. Die Beamten überprüften daraufhin die Wohnung des Mannes im Stadtteil Dresden-Gorbitz und fanden dort die Leiche der Dreijährigen. Sie vermuteten ein Tötungsdelikt. Die Obduktion am Montag bestätigte den Verdacht, dass das Mädchen getötet worden sein könnte.