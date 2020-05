Die Sächsische Landesbibliothek (SLUB) und die Universitätsbibliothek Freiburg haben drei Bücher an die Erben des niederländischen Philosophen und Humanisten Leo Polak zurückgegeben. Die Nationalsozialisten hatten 1941 einen Großteil von Polaks wertvoller Privatbibliothek beschlagnahmt. Ein in Dresden aufbewahrtes Buchexemplar war über ein Forschungsprojekt als NS-Raubgut ermittelt worden. Bei den Recherchen dazu wurden zwei weitere Bücher in Freiburg im Breisgau entdeckt und identifiziert, erklärte die SLUB.