Dresdner Friedenspreisträger Lucano in Haft

Der Bürgermeister der süditalienischen Ortschaft Riace und Dresdener Friedenspreisträger, Domenico Lucano, ist verhaftet und unter Hausarrest gestellt worden. Der Vorwurf lautet unter anderem "Begünstigung illegaler Einwanderung", wie die italienische Finanzpolizei mitteilte. Sie werfen ihm unter anderem vor, zusammen mit seiner Partnerin Ehen zwischen Migranten und Einwohnern organisiert zu haben. Dem Politiker würden zudem Verstöße bei der Vergabe von Aufträgen zur Müllentsorgung vorgeworfen. Zudem sei gegen seine Lebenspartnerin, Tesfahun Lemlem, ein Aufenthaltsverbot verhängt worden.

Lucano hatte in der Ortschaft Riace hunderte Flüchtlinge aufgenommen und in leerstehenden Häusern untergebracht. Damit beging er nicht nur einen Akt der Menschlichkeit, sondern rettete sein Dorf auch vor dem Verfall. Heute leben rund 2.000 Menschen in Riace, 500 von ihnen Geflüchtete, die sich in das Dorfleben integriert haben.

Solidarität aus Dresden

Solidarität für Lucano kommt aus Dresden. Seine Idee gelte als Vorbild für gelebte Integration, sagte Heidrun Hannusch, Vorsitzende des Vereins "Friends of Dresden". Er helfe, ohne darüber nachzudenken, ob diese Hilfe ihm vielleicht selbst schaden könnte. "Domenico ist ein leidenschaftlicher Menschenfreund, der keinen Unterschied macht, woher Menschen kommen, die Hilfe brauchen. Er will Menschen retten, das ist die oberste Maxime", so Hannusch.

Domenico Lucano (rechts) bei der Verleihung des "Dresdner Friedenspreises" am 12.2.2017 in der Semperoper Bildrechte: dpa

Wer Flüchtlingen persönlich begegne und ihr Schicksal kennengelernt habe, müsse einfach helfen, sagte er bei der Entgegennahme des Preises. Und er hat geholfen. Riace wurde zu einer Art Utopia in einem Europa, das sich immer mehr abschottet. Heidrun Hannusch Vorsitzende des Vereins "Friends of Dresden"