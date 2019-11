Die Medienmacher haben den Spiele-Klassiker "Bomberman" modifiziert. In der Neuauflage "TimeBOMB" treten vier Spieler gegeneinander an. Gespielt wird an einer Spieleautomat in Würfelform. An jeder Seite des Würfels sind dabei andere Formen der Bedienung angebracht. Mal tippen die Spieler auf einer alten Tastatur oder an einem modernen Controller. An den anderen Seiten gleicht das Design einem klassischen Spielhallen-Automaten oder einem Oszilloskop. Die Jury urteilte: "TimeBOMB ist Kult, Retro, aber auch eine perfekte Art, Geschichte wieder zu erleben".