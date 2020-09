Die bekannten Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax gehen in der Oktober-Ausgabe "Die Abrafaxe in Sachsen" auf Entdeckungsreise durch den Freistaat. Anlässlich des 30. Jahrestages der Freistaat-Wiedergründung haben die Dachmarken des Freistaates Sachsen "So geht sächsisch." und der Comic-Verlag MOSAIK das Sachsen-Sonderheft herausgegeben. Es erscheint in einer Auflage von 110.000 Exemplaren und ist ab dem 29. September 2020 am Kiosk erhältlich. Wer MOSAIK abonniert hat, kann darin bereits am 24. September schmökern. Auf der Internetseite der Kampagne gibt es bereits einen kleinen Einblick in das Heft.