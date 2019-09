Nach gut zwei Jahrzehnten ist die Sanierung der ehemaligen Kernforschungsreaktoren in Dresden-Rossendorf abgeschlossen. Das Gelände wird am Donnerstag offiziell aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt überreicht am Nachmittag einen entsprechenden Bescheid an Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange. Damit ist amtlich, dass es keine Rückstände des DDR-Reaktors mehr gibt und auch keine radioaktive Strahlung über dem natürlichen Niveau.